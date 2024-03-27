خبير نفطي ينتقد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين بنسبة 30٪

2024-03-27 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انتقد الخبير النفطي، بلال الخليفة، رفع الحكومة أسعار البنزين بنسبة اكثر من 30٪ ضمن خطة لتفعيل النقل العام والتخفيف الزحام المروري. وقال الخليفة، إن رفع أسعار البنزين حسب الحكومة، انه يستهدف الافراد ذوي الدخل المرتفع، لكن اغلب الناس، يمتلكون سيارات المعروفة باسم الوارد الأمريكي، والتي تحتاج الى بنزين محسن. وأضاف أن افتتاح مصفاة كربلاء، من المفترض ان الاكتفاء من استيراد البنزين، وبالتالي لا يوجد سبب لرفعه، مشيرا الى أن تعظيم الإيرادات كان يجب الغاء الإعفاءات الجمركية للاردن، وقطع النفط المدعوم للاردن الذي هو اقل من 20 دولارا من السعر العالمي. وأكد أن رفع أسعار المحروقات سيؤدي الى رفع جميع أسعار السلع. وكانت الحكومة قررت يوم امس الثلاثاء، رفع سعر البنزين المحسن من 650 دينارا الى 850 دينارا، والبنزين السوبر من 1000 دينار الى 1250 دينارا.