الداخلية تعتقل "أبو اليمامة" مسؤول مفارز الهاون بداعش في الشرقاط

2024-03-27 12:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على "أبو اليمامة" مسؤول مفارز الهاون بتنظيم داعش في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سرية مغاوير اللواء الرابع في فرقة الرد السريع، تمكنت من إلقاء القبض على احد عناصر داعش، المكنى بـ(ابو اليمامة)، وما يسمى المسؤول عن مفارز الهاون في داعش بقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين".

وببيّن أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض قضائية وفق أحكام المادة (4)/ إرهاب، حيث تمت عملية إلقاء القبض عليه بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، إذ جرى تسليمه الى الجهات المختصة اصولياً".