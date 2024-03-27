2024-03-27 12:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، تحركاته الرسمية للحصول على توقيع لاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا الذي يتألق بشدة مع بايرن ميونخ الألماني.

ويأتي تفكير يوفنتوس في التعاقد مع جوريتسكا لزيادة الخيارات المُتاحة في خط الوسط استعداداً لتحديات الفترة المُقبلة.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، فإن يوفنتوس أرسل كشافيه لمُراقبة اللاعب عن قُرب في لقاء بايرن ميونخ ضد لاتسيو في دوري الأبطال.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس ارتبط بخطوة انتقال مُحتملة للنجم الألماني الصيف الماضي، ولكن لم تتوصل الأطراف المعنية لصيغة تُنجز الصفقة بالفعل.

وقد تشهد الشهور المُقبلة تطورات إيجابية في هذا الملف، خاصة أن التقارير تؤكد أن جوريتسكا مُستعد للرحيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي.

ولن تكون مهمة يوفنتوس سهلة في سباق الوصول لتوقيع جوريتسكا في ظل المُنافسة القوية من الراغبين في خدماته، وبالنظر أيضاً إلى أن عقده ينتهي في يونيو 2026.

وكان جوريتسكا قد انتقل لبايرن ميونخ في يوليو 2018، ومنذ ذلك الحين لعب 210 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 38 هدفاً، وصنع 44 هدفاً لزملائه.

المصدر: فوتبول



