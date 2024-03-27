منتخبنا الأولمبي يختتم معسكر البصرة

2024-03-27 12:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماراختتم منتخبنا الأولمبي معسكره التدريبي الداخلي والذي أقيم في محافظة البصرة، استعداداً لنهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي جبار هاشم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء:إن" المعسكر انطلق في السادس عشر من الشهر الحالي واستمر لغاية السابع والعشرين منه "، مبيناً أن" الغاية من هذا المعسكر هو التجميع الأخير قبل الدخول في النهائيات القارية التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس عشر من نيسان وتستمر حتى الثالث من شهر أيار المقبلين".وأضاف هاشم أن" المعسكر شهد التحاق مجموعة من اللاعبين الجدد وكذلك ممن مثلوا المنتخب سابقا"، مشيراً الى أن" هذا التجمع أعطى صورة متكاملة للجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل، عن أداء بعض اللاعبين من خلال المباريات الودية والوحدات التدريبية المكثفة".وتابع هاشم، أن" المدرب شدد على تكثيف التدريبات أكثر من إجراء المباريات الودية والذي اختصرها على أندية الدوري المحلي، إذ أجرى مباراتين أمام فريقي الشرطة ونفط البصرة، بعد العودة الى بغداد سيتم التحضير النهائي للدخول في أجواء البطولة".