وزارة الكهرباء: إنتاجنا سيبلغ 27 ألف ميغاواط بحلول أيار

2024-03-27 12:16:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، إن الطاقة الإنتاجية ستبلغ 27 ألف ميغاواط بحلول الأول من أيار القادم. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز إن استعدادات الوزارة لتأمين الكهرباء في فصل الصيف تشرف على الانتهاء، مبينا أن أن الاستعدادات تضم صيانة محطات الكهرباء واستحداث محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية كمحطات الدبس وعكاظ والمسيب، وصيانة شبكات التوزيع وخطوط نقل الطاقة الكهربائية. ولفت الى أن خطة الوزارة هذه ستنتهي في الأول من أيار المقبل، مبيناً أن الطاقة الإنتاجية الحالية تتراوح بين 19 و20 ألف ميغاواط، لكنها ستبلغ 27 ألف ميغاواط عند إكمال الخطة. المتحدث باسم وزارة الكهرباء أكد أن الوزارة تخطط إنهم لإضافة 5000 ميغاواط أخرى إلى شبكة الكهرباء الوطنية بحلول نهاية السنة الحالية. وأوضح العبادي أن الطقس في الفترة الحالية يساعد المواطنين على عدم استخدام الكهرباء كثيراً ولهذا حددت الوزارة هذه الفترة من السنة لصيانة محطات الكهرباء. ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.