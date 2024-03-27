100 ألف دينار "عيدية" للمتقاعدين.. طلب برلماني أمام السوداني (وثيقة)

2024-03-27 12:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو مجلس النواب إسكندر وتوت، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمنح 100 الف دينار عيدية للمتقاعدين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال وتوت بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، انه "نظرا لقرب حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم وعلى العراق وشعبه باليمن والبركات ولما يعانيه المواطن العراقي وخصوصا شريحة المتقاعدين من ظروف معيشية صعبه مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المواد والسلع في الأسواق نلتمس منكم منحهم عيدية مقدارها (100.000) منة الف دينار عراقي".