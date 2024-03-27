2024-03-27 12:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، ارتفاعًا ملحوظاً ليصل الى 149.250 دينار مقابل كل 100 دولار في الاسواق المحلية.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر صرف الدولار بلغ اليوم، في بورصتي الحارثية والكفاح ببغداد، 147.950 دينار مقابل كل 100 دولار".

واضاف "فيما بلغ سعر بيع الدولار في الاسواق المحلية 149.250 دينار ، وسعر الشراء 147.250 دينار مقابل كل 100 دولار".

ادناه قائمة باسعار الصرف في 7 محافظات:

بغداد 147,950 عرض

اربيل 147,850 عرض

بصرة 148,200 عرض

نجف 148,100 عرض

موصل 147,950 عرض

كركوك 147,900 عرض

سليمانية 147,900 عرض