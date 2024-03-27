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الدولار يعاود الارتفاع مقابل الدينار العراقيّ .. قائمة بالأسعار في 7 محافظات

الدولار يعاود الارتفاع مقابل الدينار العراقيّ .. قائمة بالأسعار في 7 محافظات
الدولار يعاود الارتفاع مقابل الدينار العراقيّ .. قائمة بالأسعار في 7 محافظات
2024-03-27 12:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد  اليوم – بغداد 

شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، ارتفاعًا ملحوظاً ليصل الى 149.250 دينار مقابل كل 100 دولار في الاسواق المحلية. 

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر صرف الدولار بلغ اليوم، في بورصتي الحارثية والكفاح ببغداد، 147.950 دينار مقابل كل 100 دولار". 

واضاف "فيما بلغ سعر بيع الدولار في الاسواق المحلية 149.250 دينار ، وسعر الشراء 147.250 دينار مقابل كل 100 دولار". 

ادناه قائمة باسعار الصرف في 7 محافظات: 

 بغداد     147,950 عرض 

اربيل     147,850 عرض 

بصرة     148,200 عرض

نجف     148,100 عرض

موصل   147,950 عرض 

كركوك  147,900 عرض 

سليمانية 147,900 عرض

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