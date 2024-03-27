الدولار يعاود الارتفاع مقابل الدينار العراقيّ .. قائمة بالأسعار في 7 محافظات
2024-03-27 12:18:07 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم – بغداد
شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، ارتفاعًا ملحوظاً ليصل الى 149.250 دينار مقابل كل 100 دولار في الاسواق المحلية.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر صرف الدولار بلغ اليوم، في بورصتي الحارثية والكفاح ببغداد، 147.950 دينار مقابل كل 100 دولار".
واضاف "فيما بلغ سعر بيع الدولار في الاسواق المحلية 149.250 دينار ، وسعر الشراء 147.250 دينار مقابل كل 100 دولار".
ادناه قائمة باسعار الصرف في 7 محافظات:
بغداد 147,950 عرض
اربيل 147,850 عرض
بصرة 148,200 عرض
نجف 148,100 عرض
موصل 147,950 عرض
كركوك 147,900 عرض
سليمانية 147,900 عرض