"كيا" تدافع عن ريادتها في العراق من هجوم "تويوتا" بسوق السيارات بارتفاع 18%

2024-03-27 12:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات السيارات العراقية خلال عام 2023 نحو 127.749 سيارة، وبنسبة ارتفاع 18.4٪، التنافس بين "كيا" و"تويوتا" يجعل كيا تحافظ على الريادة في عدد قليل من المبيعات.

وذكرت شركة Focus 2 Move المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أنه "من ناحية البيانات التراكمية لعام 2023 على مستوى العلامة التجارية، فما تزال سيارات (كيا) في الصدارة حيث تم بيع 32547 ألف سيارة، بارتفاع ما نسبته (8.8 ٪)، تليها (تويوتا) ثانيا التي بلغ إجمالي مبيعاتها 32.204 الف سيارة بارتفاع (21.3 ٪).

وأوضحت أن "(هيونداي) احتلت المرتبة الثالثة مع 14.807 سيارة تسجيل جديد، بارتفاع (35.6٪) عن عام 2022، ومن ثم تأتي (mg) في المرتبة الرابعة مع 12.700 سيارة بارتفاع (135.4٪)، وجاءت سيارات (شيفروليه) عند 5.449 سيارة (+ 6.3٪)، وجاءت سيارات شيري سادسا في 5449 سيارة بانخفاض بلغ (29.5٪)، وجاءت سيارات (سوزوكي -up 15) في المركز السابع مع 3.353 مبيعات تراكمية بارتفاع (18.5٪)".

واحتفظت شانجان بالمركز الثامن مع 3.102 مبيعات بارتفاع 9.8% تليها جي ام سي ب 2.542 من المبيعات واخيرا جاءت جريت وول مع 2.110 من المبيعات.