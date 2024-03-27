مصدر حكومي: لا نية لرفع أسعار البنزين العادي

2024-03-27 12:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى مصدر في الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، وجود نية لرفع أسعار وقود البنزين النوع العادي بعد رفع أسعار المُحسّن والسوبر في البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "لا نية لرفع أسعار البنزين العادي، وسعره ثابت وهو 450 دينارا للتر الواحد".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، مساء أمس الثلاثاء 26 مارس/آذار، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".

وصوّت مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية ، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.

كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.