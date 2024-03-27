2024-03-27 12:36:08 - المصدر: منصة إيشان

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن القبض على “إرهابي” يكنى بـ(أبو اليمامة) في قضاء الشرقاط. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ان “قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تستمر بعملها المهني لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره المنهزمة والقاء القبض على المطلوبين قضائيا، حيث تمكنت سرية مغاوير اللواء الرابع في فرقة الرد […]

ظهرت المقالة الداخلية تصطاد “أبو اليمامة”: مسؤول مفارز الهاون لدى “داعش” في الشرقاط أولاً على Eishan.