صحة ذي قار: حملات تلقيح للاطفال المتسربين من اللقاح في سوق الشيوخ

2024-03-27

شبكة أخبار الناصرية قالت دائرة صحة ذي قار أن المراكز الصحية التابعة لها في قضاء سوق الشيوخ جنوب المحافظة نفذت حملات التلقيح للاطفال المتسربين عن اللقاح في مناطق عديدة في القضاء. وذكر مدير قطاع الصحة في القضاء الدكتور الصيدلاني حيدر عبد الكاظم حنون في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية،...

