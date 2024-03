2024-03-27 12:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلن قائمقام قضاء البطحاء عبد الله حامد عن استحداث مفرزة للشرطة النهرية تابعة لمركز شرطة البطحاء. وقال حامد في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه تم استحداث مفرزة للشرطة النهرية في القضاء بعد استحصال الموافقات الرسمية. واضاف، ان وجود هذه المفرزة جاء من أجل الحفاظ على أرواح...

