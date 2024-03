مصرع واصابة خمسة موظفين في مجاري كربلاء بانقلاب عجلتهم غرب الناصرية

2024-03-27 12:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد مصدر في شرطة ذي قار، عن مصرع واصابة خمسة مهندسين بانقلاب عجلتهم على الطريق الدولي قرب قضاء البطحاء غرب المحافظة. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان حادث انقلاب لعجلة نوع جكسارة، على الطريق الدولي السريع غرب مدينة الناصرية اسفرت عن مصرع مهندسين اثنين واصابة ثلاثة اخرين بجروح...

