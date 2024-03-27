منظمة "مين نرويجى" والبارزاني الخيرية تقدمان أدوية وأجهزة طبية لمستشفيات كوردستان

2024-03-27 12:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدمت منظمة "مين نرويجى" و مؤسسة البارزاني الخيرية، يوم الأربعاء، مجموعة من الأدوية اللازمة لمستشفيات إقليم كوردستان.

وتم تقديم هذه الادوية لمستشفيات أربيل، وهي المرة الثالثة التي تقدم فيها المنظمتان مجموعة من الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفيات إقليم كوردستان بعد محافظة دهوك وادارة سوران المستقلة.

وقال مدير الصحة في عاصمة إقليم كوردستان دلوفان محمد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الادوية كانت لعلاج مرضى السكري في المرحلة الثانية وقد تم تقديم أكثر من مليون حبة".

من جانبه قال لزکین جمیل مدیر عام منظمة مین نرویجی في العراق وآسيا، "قدمنا جولة اولى من الادوية في دهوك وثانية في ادارة منطقة سوران واليوم قدمنا جولة ثالثة في اربيل بحوالي أكثر من 60 مليون دولار أمريكي".