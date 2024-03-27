بينها العراق.. 6 منتخبات حسمت التأهل في تصفيات آسيا المزدوجة

2024-03-27 13:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ضمنت منتخبات العراق والإمارات وقطر وأستراليا وإيران وأوزبكستان التأهل لكأس آسيا 2027 والدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهل لمونديال 2026

وضمن العراق وأستراليا التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفوزهما على الفلبين ولبنان على الترتيب بينما اقتربت كوريا الجنوبية من التأهل بفوزها 3-صفر على تايلاند.

كما حسمت أوزبكستان تأهلها بالفوز على هونغ كونغ.

وتصدر العراق المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية ليتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات، بفارق خمس نقاط عن إندونيسيا التي فازت 3-صفر على فيتنام صاحبة المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد الفلبين متذيلة الترتيب عند نقطة واحدة.

وعززت هذه النتيجة آمال إندونيسيا في التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات قبل مباراتين متبقيتين.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.

وفي المرحلة الثالثة يتم تقسيم 18 منتخبا على ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وسجل كريج جودوين هدفين وصنع مثلهما عقب تعافيه من المرض ليقود أستراليا إلى فوز ساحق 5-صفر على لبنان والتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات.

وتصدرت أستراليا المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية فيما تجمد رصيد لبنان عند نقطتين في المركز الثالث بينما رفع منتخب فلسطين رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بعد فوزه 1-صفر على بنجلادش، متذيلة الترتيب بنقطة واحدة، في داكا.

تأهل إيران

كما بلغ المنتخب الإيراني نهائيات كأس آسيا 2027 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 بفوزه على مستضيفه منتخب تركمانستان بهدف نظيف.

وسجّل مهدي قائدي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع في الشوط الأول هدف المباراة الوحيد ليتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط ويضمن تأهله بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، مقابل نقطة لكل من هونغ كونغ الصين وتركمانستان، حيث ضمنت إيران وأوزبكستان التأهل إلى الدور الثالث.

تأهل الإمارات

كما حقق منتخب الإمارات فوزًا كبيرًا على مضيفه منتخب اليمن، بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين، مساء الثلاثاء، لينضم إلى منتخب قطر الذى تغلب على الكويت بنتيجة 2-1 ليعزز صدارته للمجموعة الأولى في التصفيات برصيد 12 نقطة ويضمن التأهل رسميا إلى كأس آسيا 2027.

وبذلك ينجح منتخب الإمارات في حسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثامنة إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، قبل جولتين على نهاية تصفيات الدور الثاني.

وبهذا فان ستة منتخبات ضمنت التأهل وهي (العراق - قطر - إيران - أوزبكستان - الإمارات أستراليا) بأنتظار تأهل 12 منتخب للمرحلة الأخيرة من التصفيات .

فيما اقتربت ستة منتخبات من التاهل وهي (السعودية - سوريا -الصين - عمان - البحرين - فلسطين).



