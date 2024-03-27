2024-03-27 13:06:09 - المصدر: منصة إيشان

وفقًا لتقرير تنمية المياه في العالم لعام 2024 الصادر عن اليونسكو نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، فإن التوترات بشأن المياه تؤدي إلى تفاقم الصراعات في جميع أنحاء العالم. وفقاً للتقرير، لا يزال 2.2 مليار شخص يعيشون اليوم دون إمكانية الحصول على مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، ويفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات […]

ظهرت المقالة بينها العراق وقطر والسعودية.. توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول 2050 أولاً على Eishan.