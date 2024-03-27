النفط تكشف عن خطة لرفع جودة المشتقات وتوجه دعوة للمواطنين بشأن منظومة الغاز

2024-03-27 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

كشفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن خطة طموحة لرفع جودة المشتقات النفطية، فيما دعت المواطنين الى وضع منظومات لاستخدام الغاز السائل في مركباتهم.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، حامد الزوبعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لديها خططاً واعدة لرفع جودة المشتقات النفطية، من خلال إنشاء وحدات حديثة في مصفى كربلاء المقدسة، الذي يطلق عليه (يورو5) ومنتجاته تكون صديقة للبيئة من ناحية النوعية وجودة الاستخدام".

وأشار إلى، أن "‏هنالك ثلاثة أنواع من البنزين دخلت إلى العراق بعد تشغيل مصفى كربلاء المقدسة، وهو بنزين سوبر(Super) معدل الأوكتان فيه 95، وقد أعطيناه اللون الأخضر، لكي يستطيع المواطن تمييزه عن بقية الأنواع".

وتابع، أن "البنزين المحسن معدل الأوكتان فيه يتراوح من 90- 92 ، والبنزين العادي معدل الأوكتان فيه 85".

وذكر أن "هناك مشروعاً لاستخدام الغاز السائل في المركبات، حيث تكون نسبة الأوكتان في الغاز السائل 110 أي أكثر من السوبر الذي يساوي 95"، مشيراً إلى أن "عملية استخدام الغاز السائل أكثر راحة وبتكلفة أقل وعملية صيانة أقل".

ودعا الزوبعي، "المواطنين لوضع منظومات لاستخدام الغاز السائل في مركباتهم مما سيخفض من كلف الاستخدام ونوعية المنتج ستكون نوعية عالية جداً".