المؤبد لمدانين بتفجير سيارة مسؤول حكومي في بغداد

2024-03-27 13:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائيا بحق مدانين في قضية حصلت قبل 9 أعوام في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين تمت ادانتهما بتفجير سيارة مدير عام شركة المعارض العراقية التابعة لوزارة التجارة عام 2015".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".