المنظومة الأمنية تطيح برؤوس "القائمة السوداء" في العراق

2024-03-27 13:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، الاطاحة برؤوس "القائمة السوداء" بالعراق، من خلال تسع عمليات نوعية للمنظومة الامنية، فيما اشار الى ثلاثة عوامل كانت خلف هذا الانجاز.

وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الحرب على خلايا (داعش) لم تنتهِ في العراق في ظل وجود شبكات مبعثرة تعتمد التخفي والهروب في المناطق النائية في محاولة منها لدرء سقوطها في قبضة القوى الامنية".

واضاف، أن" تحديث المعلومات الاستخبارية والتنسيق المشترك بين المنظومات الامنية والنجاح في تحقيق 7 اختراقات نوعية لشبكات مهمة في الاشهر الماضية، قادت الى تنفيذ تسع عمليات مهمة، اسفرت عن اعتقال قيادات مهمة ضمن (القائمة السوداء) التي تمثل عتاة الارهاب في العراق".

واشار الى أن" الاجهزة الامنية تمتلك قاعدة معلومات مهمة عن قيادات (داعش) وخلاياه النائمة وهي في حالة تعقب مستمرة وتنفذ عمليات شبه يومية على اهداف عديدة من اجل تفكيك ما تبقى من الخلايا وانهاء تأثيرها".

وفي (19 آذار 2024)، اعلنت خلية الإعلام الأمني/ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على شبكة إرهابية في محافظة كركوك، مكونة من (11) عنصرا من عصابات داعش.

كما أعلنت الخلية في (18 آذار 2024)، تدمير 29 مضافة و 6 أنفاق وأحزمة ناسفة لداعش في محافظتي نينوى وصلاح الدين.