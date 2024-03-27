2024-03-27 13:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر طبي، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، بوفاة احد المصابين بحادثة انهيار بناية المدرسة الدينية في مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "بسب شدة الاصابة، توفي اليوم أحد المصابين بحادث الإنهيار في بناية المدرسة الدينية بجامع الخضر في مدينة نينوى".

وفي وقت سابق من اليوم، اصدر مدير عام دائرة صحة نينوى منصور معروف منصور، توجيهًا عاجلًا لإسعاف 11 مصابًا بإنهيار سقف جامع قيد الانشاء بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بتوجيه مباشر من قبل مدير عام دائرة صحة نينوى منصور معروف منصور، هرع قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة، شعبة الإسعاف الفوري إلى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة نتيجة انهيار سقف قيد الانشاء في جامع الخضر".

وأوضح البيان، ان "عدد المصابين بلغ 11 مصابًا"، لافتا الى انهم "يتلقون العلاج في المستشفيات القريبة من الحادث".