نينوى.. احباط عملية ابتزاز مقاول بمبلغ 20 الف دولار والقبض على المتورطين

2024-03-27 14:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، احباط عملية ابتزاز مقاول بمبلغ 20 الف دولار والقبض على المتورطين في محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "معلومات استخبارية دقيقة توفرت عن قيام إثنين من المتهمين بعمليات ابتزاز طالت مواطنين عدة ولاسيما المقاولين للسماح لهم بدخول المناقصات والمزايدات الخاصة ببعض مشاريع محافظة الموصل، كان آخرها ابتزاز أحد المقاولين في تكريت بمبلغ مالي مقداره (20) ألف دولار وسيارة نوع جيب بدون لوحات".

وأضاف البيان، انه "تم استحصال الموافقات القضائية لنصب كمين محكم واستدراجهما من محافظة صلاح الدين إلى محافظة نينوى والإطاحة بهما بالجرم المشهود أثناء تحويلهما لمبلغ من المال إلى خارج العراق".

واكد انه "جرى إحالة المتهمَين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".



