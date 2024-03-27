توجه لتسلم محصول الحنطة من الأراضي غير المشمولة بالخطة الزراعية

2024-03-27 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن توجهها لتسلم الحنطة من جميع الأراضي الزراعية غير المشمولة بالخطة الزراعية للموسم الحالي.

وذكر بيان لوزارة الزراعة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الزراعة عباس المالكي فاتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس الوزراء بغية شمول جميع الأراضي الزراعية غير المشمولة بالخطة الزراعية بتسلم محصول الحنطة للموسم الحالي"٠

وقال وزير الزراعة، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي: إن "جهودنا دائماً ما تركّز على توفير كافة أسباب تطوير الواقع الزراعي والنهوض به، وأهم هذه الأسباب هو دعم الفلاح والمزارع العراقي وتوفير كافة العوامل التي تديم وتطوّر نشاطه الزراعي".

وتابع، أن "هذا يأتي متناغماً مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدعم وتطوير الواقع الزراعي".