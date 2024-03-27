المالية النيابية: الهدف من إقرار الموازنة الثلاثية لمنح مساحة للحكومة في تنفيذ برنامجها

2024-03-27 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الهدف من إقرار الموازنة الثلاثية هو منح مساحة للحكومة في تنفيذ برنامجها.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية استضافت اليوم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم"، مبيناً أن "اجتماع اليوم جاء استكمالاً لاستضافة المحافظين بهدف تذليل معوقات تأخر إدراج المشاريع".

وأضاف العطواني، أن "الهدف من إقرار الموازنة الثلاثية هو إعطاء مساحة للحكومة لتنفيذ برنامجها".