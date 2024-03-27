النزاهة تعلن تمديد فترة التقديم لدراسة الدبلوم العالي بمكافحة الفساد

2024-03-27 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تمديد موعد التقديم لدراسة الدبلوم العاليّ في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسيّ (2024 -2025) لمُوظَّفي الدولة والقطاع العام.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تمديد التقديم لدراسة الدبلوم العاليّ في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد لغاية 30 نيسان 2024،عبر الموقع الإلكترونيّ لمركز البيانات الوطنيّ – بوابة أور – رابط خدمة تعليم وتعلُّم".

وأضاف أن "الهيئة سبق أن أعلنت إطلاقها التقديم بتاريخ الثالث من اذار 2024 وفاتحت الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات بشأن فتحها باب التقديم للدراسة للعام الدراسيّ المُقبل".