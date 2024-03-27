انفجار 3 محطات صرف صحي نتيجة تسرب غاز في دولة عربية

2024-03-27 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أدى انفجار 3 محطات صرف صحي في آن واحد شرق العاصمة المصرية القاهرة إلى اندلاع حرائق وإصابة 3 أشخاص، حسب وسائل إعلام محلية. حدثت الانفجارات المتزامنة بمحطات الصرف الصحي في الخانكة والمرج والخصوص بمحافظة القليوبية. وكشفت المعاينة حدوث تسرب غاز أدى إلى اندلاع حريق بمحطة الخصوص التي تخدم محطات القلج والمرج. ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وتكثف من جهودها لعملية التبريد. وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية لصحيفة محلية إن غرفة عمليات طوارئ شركة غاز مصر تلقت بلاغا بوجود حريق في محطة الصرف الصحي بشارع الرشاح في منطقة الخصوص. وأضاف أنه بمتابعة البلاغ والتواصل مع مسؤولي الصرف الصحي بمنطقتي المرج والقلج أفادوا بوجود مواد بترولية ومواد قابلة للاشتعال داخل شبكة الصرف الصحي أدى تجمعها إلى حدوث انفجارات.