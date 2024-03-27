2024-03-27 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

طالب وزير زراعة، عباس المالكي، اليوم الاربعاء، بإستلام كامل محصول الحنطة من الاراضي غير الداخلة في الخطّة الزراعية. وذكر بيان لوزارة الزراعة، تلقته الاقتصاد نيوز، انه دعماً للفلاحين والمزارعين في جميع محافظات العراق وضمانة للنهوض بالواقع الزراعي فاتح وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس الوزراء بغية شمول جميع الاراضي الزراعية غير المشمولة بالخطة الزراعية باستلام محصول الحنطة للموسم الحالي. وذكر المالكي ان جهودنا دائماً ما تركّز على توفير كافة اسباب تطوير الواقع الزراعي والنهوض به واهم هذه الأسباب هو دعم الفلاح والمزارع العراقي وتوفير كافة العوامل التي تديم وتطوّر نشاطه الزراعي وهذا ما يأتي متناغماً مع توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدعم وتطوير الواقع الزراعي.