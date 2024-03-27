الأمن الوطني يلقي القبض على متورطين بابتزاز مقاول

2024-03-27 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على متورطين بابتزاز مقاول.

وذكر بيان للامن الوطني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة عن قيام إثنين من المتهمين بعمليات إبتزاز طالت مواطنين عدة ولاسيما المقاولين للسماح لهم بدخول المناقصات والمزايدات الخاصة ببعض مشاريع محافظة الموصل، كان آخرها إبتزاز أحد المقاولين في تكريت بمبلغ مالي مقداره 20 ألف دولار وسيارة نوع جيب بدون لوحات، تم إستحصال الموافقات القضائية لنصب كمين محكم وإستدراجهما من محافظة صلاح الدين إلى محافظة نينوى والإطاحة بهما بالجرم المشهود أثناء تحويلهما لمبلغ من المال إلى خارج العراق".

واضاف "جرى إحالة المتهمَين إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".