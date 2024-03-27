ديالى.. إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات حرب الثمانينيات

2024-03-27 14:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة طفلين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب العراقية-الايرانية شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "طفلا وشقيقته كانا في أرض زراعية وتعرضا الى انفجار لغم أدى لإصابتهما بجروح بليغة قرب وادي ترسق الحدودي بين محافظتي واسط وديالى شرقي الأخيرة".

وأضاف أن "اللغم من مخلفات الحرب العراقية الايرانية وجرفته السيول الأخيرة وفقا للمؤشرات الأولية"، مشيرا الى نقلهما الى مستشفى لتلقي العلاج".