2024-03-27 14:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين لابتزازهما مقاولاً بـ20 الف دولار وسيارة "جيب" في محافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات إستخبارية دقيقة وردت عن قيام إثنين من المتهمين بعمليات إبتزاز طالت مواطنين عدة ولاسيما المقاولين للسماح لهم بدخول المناقصات والمزايدات الخاصة ببعض مشاريع مدينة الموصل، كان آخرها إبتزاز أحد المقاولين في تكريت بمبلغ مالي مقداره (20) ألف دولار وسيارة نوع جيب بدون لوحات".

وأضاف، "تم إستحصال الموافقات القضائية لنصب كمين محكم وإستدراجهما من محافظة صلاح الدين إلى محافظة نينوى والإطاحة بهما بالجرم المشهود أثناء تحويلهما لمبلغ من المال إلى خارج العراق"، مشيراً الى "إحالة المتهمَين إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".