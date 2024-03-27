النجف.. اعتقال 4 أشخاص يبيعون منتجات مجهولة المنشأ على مواقع التواصل

2024-03-27 14:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة بيع وترويج منتجات دوائية كيمائية وعشبية مجهولة المنشأ في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات عن وجود حسابات تجارية او مايعرف (بالبيجات) عبر مواقع التواصل الاجتماعي وردت للسلطات الأمنية في النجف تروج لمنتجات دوائية كيمائية وعشبية مجهولة المنشأ، وعلى اثر ذلك باشرت المفارز العاملة في النجف وبالاشتراك مع مفارز الامن الوطني والمخابرات وقسم التقنيات في مديرية الاستخبارات ومفارز الصحة ونقابة الصيادلة بحملة موسعة في عموم المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية".

وأوضح، "بعد تفعيل الجهد الاستخباري اثمرت الحملة عن القبض على 4 متهمين كونهم أصحاب محال لبيع مادة الاعشاب حيث يقومون بالترويج وبيع المنحفات والمسمنات والمكملات الغذائية والمقويات الجنسية والمواد العشبية مختلفة الانواع والممنوعة من التداول ومن ضمنها مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري".

ولفت المصدر الى ان "هؤلاء يمارسون عملهم بدون اجازة صحية او موافقات اصولية ولكون هذا العمل مخالف للقانون تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتحت اشراف القضاء".