2024-03-27 14:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المصرف الأهلي العراقي، يوم الأربعاء، نجاح نظامه البنكي الجديد القائم على أنظمة شركة "تيمينوس" العالمية (Temenos - T24) والذي يعد أهم الأنظمة المصرفية إضافة إلى إطلاق تطبيقه المُطور على الهواتف المحمولة (Mobile Banking)، لافتا إلى أن النظام سيسهم في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية ومتطلبات البنك المركزي العراقي مما يُعزز شفافية وأمان العمليات المصرفية.

وقال المصرف في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نظامنا البنكي الجديد الذي انطلق بداية العام الجاري، سيسهم في تحسين كفاءة العمليات، مما يُقلل من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات ويُعزز من دقتها ويُتيح النظام للعملاء إمكانية إجراء مختلف المعاملات المصرفية عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، مثل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، وطلب المنتجات المصرفية"، لافتا إلى أن "النظام سيسهم أيضا في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية ومتطلبات البنك المركزي العراقي، مما يُعزز من الشفافية والأمان في العمليات المصرفية".

على الجانب الآخر أوضح المصرف في بيانه، أن "تطبيق الهاتف المحمول الجديد يمتاز بواجهة استخدام سهلة، ويعد من أهم مكونات رحلة التحول الرقمي للمصرف الأهلي العراقي، حيث يُقدم للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، مثل: إدارة الحسابات من حيث الاطلاع على أرصدة حساباتهم، ومعاملاتهم، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، ومعرفة اقتطاعات قروضهم ، إلى جانب إمكانية ربط الحساب بالبطاقات الائتمانية، فيما سيتاح قريباً العديد من الخدمات أبرزها ؛ فتح حسابات عن طريق التطبيق وإمكانية التحويل عن طريق ويسترن يونين، إلى جانب العديد من الخدمات الرقمية المتنوعة".

وأوضح، أن "هذه الخطوة سترسخ مكانة المصرف الأهلي العراقي كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي العراقي، بفضل تمكينه من تقديم خدمات وحلول مصرفية رقمية وغير مسبوقة تلبي الاحتياجات المتطورة والمتزايدة لعملائه من الأفراد والشركات، بمختلف قطاعاتها وأحجامها سواء الشركات الكبرى أو الشركات الصغرى والمتوسطة، مما يمنحهم قيمة مضافة".

وأكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، أن "هذا المشروع يتوافق مع رؤية البنك المركزي العراقي في دعم القطاع المصرفي وجعله حديثاً وفعّالاً"، مشيراً إلى أن "استثمار المصرف في التكنولوجيا المتطورة لا يضمن فقط الامتثال لأنظمة البنك المركزي العراقي فحسب، بل يمهد الطريق أيضاً لمستقبل الابتكار والتميز الرقمي".

ولفت أبو دهيم إلى "الإقبال غير المسبوق على تطبيق الهاتف المحمول والذي تم تحميله من قبل 40 ألف زبون في أول يومين من إطلاقه".

وأعرب أبو دهيم عن "شكره للفريق الفني الذي نفذ المشروع في وقت قياسي، وعبر عن تقديره لشركة تيمينوس العالمية، مزود نظام T24 الأساسي المصرفي، وشركة ITSS، الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات متخصصة في تقديم حزمة برمجية متكاملة لتلبية الاحتياجات المتعددة لجميع أنواع وأحجام الشركات".

بدوره لفت الرئيس التنفيذي للعمليات في المصرف الأهلي العراقي عقيل عز الدين إلى التأثير الإيجابي للنظام الجديد على أداء المصرف، مؤكدا أن "المصرف يعمل على مواكبة التطور والتكنولوجيا وإرساء معايير جديدة في السوق المصرفي العراقي".

جدير بالذكر أن المصرف الأهلي العراقي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي)، تصدر قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).

ويبلغ إجمالي الموجودات في البنك نحو 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.