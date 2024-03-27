2024-03-27 14:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن حزب الله أنه قصف كريات شمونة شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ ردا على قصف الهبارية في وقت مبكر اليوم الأربعاء. وفي وقت سابق، قال حزب الله إن الهجوم الإسرائيلي على بلدة الهبارية جنوبي لبنان والذي أودى بحياة 7 مسعفين لن يمر من دون عقاب. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأن شخصا (25 عاما) […]

ظهرت المقالة رداً على استهداف إسرائيلي جنوبي لبنان.. حزب الله يقصف مستوطنة حدودية بعشرات الصواريخ أولاً على Eishan.