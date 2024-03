إذاعة الناصرية: عضو في مجلس ذي قار يكشف عن حسم ملف اللجان الخاصة بالمجلس يوم الخميس 

2024-03-27 14:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال عضو مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي أن يوم غد الخميس سيتم إنهاء ملف اللجان الخاصة بالمجلس. و ذكر الناشي في لقاء له بثته إذاعة الناصرية أن سبب التأخير في إنهاء ملف اللجان هو التأخر في التصويت على النظام الداخلي الخاص بمجلس المحافظة والتعديل عليه حسب الضوابط....

