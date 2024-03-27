صفوان عبد الغني: أداء الأسود يتصاعد والمرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التركيز

2024-03-27 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد المدرب صفوان عبد الغني، أن مباراة الفلبين الأخيرة شهدت ارتفاعاً واضحاً في مستوى الأداء لمنتخبنا الوطني مقارنةً بالمباراة السابقة.

وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" منتخبنا الوطني ظهر أمام الفلبين في مواجهة الإياب بمستوى مختلف عن مواجهة الذهاب في ملعب البصرة"، مبيناً أن " هناك تحسناً واضحاً على مستوى الأداء العام وهذا يعد مكسباً ويعطي انطباعاً إيجابياً في تدارك الأخطاء واختيار اللاعبين بشكل دقيق واختيار نظام اللعب الصحيح".

وأضاف عبد الغني، أن" المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكثر وأن يكون المنتخب الوطني في أفضل حالاته من خلال المضي بتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء لتحقيق حلم التأهل للمونديال المقبل".

وتابع عبد الغني، أن" المباراة شهدت حدوث بعض الأخطاء في المنظومة الدفاعية خصوصاً في تحولات الفريق المنافس، وهذه مسؤولية الجهاز الفني في تحديد نقاط الضعف ومعالجتها لتقليل الأخطاء، والتركيز على الكرات الثابتة سواء في الحالة الهجومية أو الدفاعية باعتبارها واحدة من أهم الحالات التي يعاني منها المنتخب في الوقت الحالي".

وحقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً بنتيجة خمسة أهداف دون رد على نظيره الفلبيني، في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة الفلبينية مانيلا ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.