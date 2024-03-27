2024-03-27 14:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من استرداد أحد المطلوبين الهاربين من السلطات الماليزيَّة، والمدان باختلاس موادّ كهربائيَّةٍ من أحد مخازن وزارة الكهرباء.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد بأنَّ جهود الهيئة أسفرت عن تسلُّم المُدان (فراس جبار عباس) من السلطات الماليزيَّـة، مشيراً إلى أنَّ المُدان الذي كان يعمل بصفة نقيب في شرطة حماية الطاقة الكهربائية، مُتورّطٌ بالاشتراك مع آخرين باختلاس موادّ كهربائيَّةٍ من مخازن العامريَّة، لافتاً إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة - الهيئة الثانية سبق أن أصدرت بحقّه قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بسجنه عشر سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات.

وتابع مكتب الإعلام مُوضحاً أنَّ تسليم المُدان جاء بعد جهودٍ حثيثةٍ من دائرة الاسترداد في الهيئة التي أرسلت النشرة الحمراء وأمر القبض والحكم الغيابيّ الصادر بحقِّه إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه في الأراضي الماليزية، وتسليمه إلى الجهة الطالبة (السلطات العراقيَّة).





ونوَّه بالتنسيق والتعاون العاليين بين الهيئة والادّعاء العام، ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، فضلاً عن وزارة الخارجيَّة وجهاز المخابرات الوطني، في تسهيل إجراءات إرسال النشرة الحمراء وأمر القبض والحكم الغيابيّ إلى الجهات التي يقيم فيها المدانون الهاربون، وتسهيل عمليَّة تسليمهم بالطرق الدبلوماسيَّة.



