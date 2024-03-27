2024-03-27 14:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

عقد وفد من العراق، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، اجتماعات مع الجانب التركي، في أنقرة لمُناقشة الموضوعات الفنيَّة الخاصّة بمشروع طريق التنمية.

وذكر بيان للسفارة العراقية بأنقرة، وتلقته "بغداد اليوم"، أنه "جرى في الاجتماعات مُناقشة الموضوعات الفنيَّة بالتفصيل، واستعراض نِسَب التقدُّم الذي أحرزته المُؤسَّسات العراقيَّة في تنفيذ الخطط التي وضعتها، والإجراءات المستقبليَّة المُتعلِّقة بالمشروع لعام (2024)". واضاف "كما ناقشت الاجتماعات سعي البلدين إلى فتح منفذ حُدُوديّ بين البلدين، والاتفاق على تنفيذ مسار الطريق للسكك الحديد والطريق البرّي، وفتح مكتب خاصّ بمشروع طريق التنمية في بغداد وأنقرة".

كما "وقّع الجانبان محضر اجتماع تضمّن النقاط التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماعات الفنيَّة، علاوة على عقد الاجتماعات (شهريّاً) بالتناوب في كلا البلدين"، وفقا للبيان.

واشار البيان الى ان " الوفد العراقيّ كان برئاسة مُستشار رئيس الوزراء لشُؤُون النقل ناصر الأسديّ، وعضويّة يونس خالد جواد مدير عامّ الشركة العامة لسكك الحديد، وصفاء جبار ناصر مدير مشروع طريق التنمية، وأحمد جاسم محمد ممثل هيئة الجمارك اجتماعات مع بوراق إيكان مدير عامّ العلاقات الخارجيَّة والشُؤُون الأوروبيَّة في وزارة النقل التركيَّة، وحسني ديلامر مدير عامّ الاستيراد في وزارة التجارة التركيَّة، وويسي كورت مدير عامّ سكك الحديد التركيّ".

وتابع كما "حضر الاجتماعات موظفو القسم السياسيّ في السفارة العراقيَّة في أنقرة، والمُلحَق التجاريّ مثنى الجنابي".