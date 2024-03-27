مباحثات عراقية تركية لافتتاح منفذ جديد

2024-03-27 15:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية في تركيا، يوم الأربعاء، عن إجراء مباحثات بين بغداد وأنقرة لافتتاح منفذ جديد.

وذكر بيان للسفارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد العراقيّ برئاسة مُستشار رئيس الوزراء لشُؤُون النقل ناصر الأسديّ، وعضويّة يونس خالد جواد مدير عامّ الشركة العامة لسكك الحديد، وصفاء جبار ناصر مدير مشروع طريق التنمية، وأحمد جاسم محمد ممثل هيئة الجمارك عقد اجتماعات مع بوراق إيكان مدير عامّ العلاقات الخارجيَّة والشُؤُون الأوروبيَّة في وزارة النقل التركيَّة، وحسني ديلامر مدير عامّ الاستيراد في وزارة التجارة التركيَّة، وويسي كورت مدير عامّ سكك الحديد التركيّ".

وجرى في الاجتماعات مُناقشة الموضوعات الفنيَّة بالتفصيل، واستعراض نِسَب التقدُّم الذي أحرزته المُؤسَّسات العراقيَّة في تنفيذ الخطط التي وضعتها، والإجراءات المستقبليَّة المُتعلِّقة بالمشروع لعام (2024)، كما ناقشت الاجتماعات سعي البلدين إلى فتح منفذ حُدُوديّ بين البلدين، واتفقا على تنفيذ مسار الطريق للسكك الحديد والطريق البرّي، وفتح مكتب خاصّ بمشروع طريق التنمية في بغداد وأنقرة.

وفي ختام الاجتماعات، وقّع الجانبان محضر اجتماع تضمّن النقاط التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماعات الفنيَّة، علاوة على عقد الاجتماعات (شهريّاً) بالتناوب في كلا البلدين.

وحضر الاجتماعات موظفو القسم السياسيّ في السفارة العراقيَّة في أنقرة، والمُلحَق التجاريّ د. مثنى الجنابي.