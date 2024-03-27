الأكبر من نوعها.. أوامر عليا باعتماد خطة لتأمين "الربع الخالي" بين محافظتين

2024-03-27 15:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، عن صدور أوامر عليا باعتماد خطة هي الأكبر من نوعها لتأمين "الربع الخالي" بين محافظتي ديالى وصلاح والدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "حوض حاوي العظيم الحد الفاصل بين الحدود الإدارية بين ديالى وصلاح الدين والذي يمتد لقرابة 23 كم شكل لسنوات مصدر تهديد للأمن في كلا المحافظتين لانه اشبه بالربع الخالي لعدم وجود اليات لمسكه بشكل مباشر كونه جغرافية معقدة ويمتد لمسافات طويلة بالإضافة الى نزوح جميع القرى القريبة منه بعد 2014".

وأضاف المصدر، ان "أوامر عليا صدرت باعتماد خطة 2024 وهي الأكبر من نوعها من ناحية إعادة الانتشار وتامين الاحزمة بالعمق بمقدار يصل الى 10كم مع توفير الأجواء لإعادة أهالي القرى التي سيكون وجودهم مهم في مسك الأرض ومنع اي تحركات مريبة في مزارعها وقراها ودعم واسناد القوى الامنية".

وأشار الى ان "انهاء ملف الحاوي سيعزز امن ديالى وصلاح الدين في ان واحد ويضمن استقرار يطال مناطق يصل تعدادها الى 50 الف نسمة على الأقل".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت السبت (9 آذار 2024)، انطلاق عمليات "وعد الحق/3" بمحافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فجر اليوم انطلقت المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة بتخطيط ومتابعة واشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى بمشاركة قطعات من الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة بمؤازرة الجهد الاستخباري لكافة المديريات والوكالات الاستخبارية".

وأوضحت، أن "العملية انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة وادامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها".



