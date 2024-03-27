مجلس الخدمة يصادق على تقرير نتائج اختبارات ذوي المهن الصحية الساندة

2024-03-27 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن مصادقته على تقرير نتائج اختبارات ذوي المهن الصحية الساندة.

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ترأس، ظهر اليوم، جلسة المجلس الطارئة السابعة، بحضور أعضاء المجلس".

وأضاف أن "الجلسة شهدت المُصادقة على تقرير نتائج اختبارات المتأهلين من ذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين) والتي جرت في مختبرات الكليات والجامعات حيث صادق المجلس على التقرير وقرر إحالة بياناته الى دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية لغرض توحيدها مع نتائج المقابلات التي أجرتها اللجنة لحملة الشهادات العليا من أفراد الفئة ذاتها، لغرض عرض القوائم النهائية على المجلس خلال الأسبوع القادم لإصدار قرار التعيين للذوات المشمولين بالمصادقات".