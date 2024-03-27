الاستثمار النيابية والبنك المركزي يبحثان مبادرة السكن

2024-03-27 15:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحثت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، مع محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، مبادرة السكن. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن لجنة الاستثمار والتنمية برئاسة النائب حسنين الخفاجي وحضور اعضائها استضافت محافظ البنك المركزي العراقي، مبينة أن الاجتماع الذي حضره مدير عام المصرف العقاري بحث مبادرة البنك المركزي في مجال السكن. وأشارت الى سبل تعزيزها من اجل توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين للمساهمة بحل أزمة السكن. من جهته قدم محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري شرحا مفصلا عن المبادرة، وإمكانية تفعيلها بشكل جديد للتخفيف عن كاهل المواطن من خلال تبسيط إجراءات الحصول على القروض.