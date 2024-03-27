2024-03-27 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

عقد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً، فيما أكد أهمية توزيع وانتشار القطعات وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، عقد اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر القيادة حضره عدد من القادة الأمنيين وضباط هيئة الركن".

وأكد النائب في هذا الاجتماع، على "استمرار الجهود الأمنية والاستخبارية والمتابعة الحثيثة والمستمرة لتعقب مفارز المجموعات الإرهابية الخائبة عبر تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية خصوصاً في هذا الشهر الفضيل وتوفير البيئة الأمنة لأبناء الشعب في رمضان المبارك".

وأشار، الى "أهمية توزيع وانتشار القطعات ومعالجة المعاضل والتحديات الأمنية وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية المنهزمة خصوصاً بعد الضربات الساحقة والعمليات الموفقة للقوات الأمنية البطلة في الفترة الأخيرة لا سيما الانتصارات في عمليات "وعد الحق"وصفحاتها الميدانية الجسورة المختلفة".

ولفت، الى "ضرورة تخطي الروتين في التعامل مع المعلومات الأمنية والاستخبارية والعمل بالمرونة الكافية بغية الوصول الى الأهداف المطلوبة".

وتابع البيان، أن "جملة من الأفكار طرحت ونوقشت العديد من التحديات والمعاضل الأمنية بدقة بغية معالجتها".