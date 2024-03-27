المالية البرلمانية: موازنة 2024 بلغت 228 ترليون دينار

2024-03-27 15:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، حجم موازنة 2024، فيما اشار الى انها بلغت 228 ترليون دينار .

وقال العطواني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "موازنة 2024 بلغت 228 ترليون دينار".

وفي (18 آذار 2024)، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خاصاً لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وتقديم الأولويات في أبواب الصرف ودعم المشاريع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع الستراتيجية، ضمن مسار موازنة السنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)".