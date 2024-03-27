بارزاني "يبشر" موظفي كردستان: رواتب وأراضي واعفاءات من القروض

2024-03-27 15:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، عن جملة قرارات تتعلق برواتب موظفي الإقليم والاعفاءات من الضرائب.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، عقد جلسته في وقت سابق اليوم"، مبينا ان "الجلسة التي كانت برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني تضمنت جملة من القرارات ابرزها توزيع رواتب شهر شباط الماضي وإعداد قائمة توزيع الرواتب لشهر اذار جاري".

وأضاف المصدر، "كما تضمنت القرارات توزيع الأراضي على المعلمين والموظفين غير المستفيدين"، لافتا الى انها "تضمنت أيضا إعفاء قروض الماء والكهرباء والمرور بنسبة 20%".

وكان مصدر مطلع اكد في وقت سابق ، اليوم الأربعاء، لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، يعقد اليوم الاربعاء، اجتماعه الأسبوعي العادي"، مبينا ان "الاجتماع سيتضمن اتخاذ قرار بشأن توزيع رواتب شهر شباط".

وأوضح المصدر، انه "بحسب المعلومات فإن مجلس الوزراء سيناقش راتب شهر شباط"، مرجحا "الايعاز خلال الاجتماع بالبدء بتوزيع الرواتب".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قال خلال مشاركته في مأدبة إفطار بأحد مساجد أربيل، امس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيصدر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، قراراً يصبُّ في مصلحة شعب كردستان.

وأضاف بارزاني سنفعل ما بوسعنا لحل القضايا بما يخدم مصلحة شعب إقليم كردستان والعراق دون التنازل عن الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان.



