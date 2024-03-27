حكومة كردستان تتمسك بنظام "حسابي".. مصدر يكشف أبرز مقررات اجتماعها اليوم

2024-03-27 15:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، عن أهم القرارات التي ستتخذها حكومة إقليم كردستان خلال جلستها لهذا اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "جلسة مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، انطلقت قبل قليل"، مبينا انه "من المتوقع أن تتخذ جملة قرارات، من بينها إطلاق رواتب شهر شباط".

وأضاف أن "الحكومة ستؤكد على إطلاق رواتب شهر حال إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية فورا وسيكون قبل عطلة العيد"، مؤكدا انه "ستعلن الحكومة الإصرار على مشروع حسابي لتوطين رواتب موظفي كردستان".

وكان مصدر مطلع اكد في وقت سابق ، اليوم الأربعاء، لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، يعقد اليوم الاربعاء، اجتماعه الأسبوعي العادي"، مبينا ان "الاجتماع سيتضمن اتخاذ قرار بشأن توزيع رواتب شهر شباط".

وأوضح المصدر، انه "بحسب المعلومات فإن مجلس الوزراء سيناقش راتب شهر شباط"، مرجحا "الايعاز خلال الاجتماع بالبدء بتوزيع الرواتب".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قال خلال مشاركته في مأدبة إفطار بأحد مساجد أربيل، امس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيصدر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، قراراً يصبُّ في مصلحة شعب كردستان.

وأضاف بارزاني سنفعل ما بوسعنا لحل القضايا بما يخدم مصلحة شعب إقليم كردستان والعراق دون التنازل عن الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان.



