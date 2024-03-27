2024-03-27 15:36:09 - المصدر: منصة إيشان

تستعد ألمانيا لإضافة أسئلة جديدة في اختبار منح الجنسية تتركز حول معاداة السامية، والتزام ألمانيا تجاه إسرائيل، والحياة اليهودية في البلاد. وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان إنه سيتم تعديل القائمة التي تضم أكثر من 300 سؤال والتي يتم اختيار أسئلة اختبار الجنسية منها قريبا، في انتظار الموافقة النهائية. وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أن […]

ظهرت المقالة ألمانيا تستعد لإضافة 4 أسئلة عن اسرائيل في اختبار منح الجنسية: “لقد رسمنا خطا أحمر” أولاً على Eishan.