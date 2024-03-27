2024-03-27 15:36:09 - المصدر: منصة إيشان

العراق يتسلَّم أحد المطلوبين المدانين باختلاس أموال الدولة من السلطات الماليزية أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، استرداد أحد المطلوبين الهاربين من السلطات الماليزيَّة، والمدان باختلاس موادّ كهربائيَّةٍ من أحد مخازن وزارة الكهرباء. وذكر إعلام الهيئة في بيان، أن “جهود الهيئة أسفرت عن تسلُّم المُدان (فراس جبار عباس) من السلطات الماليزيَّـة”، مشيراً إلى أنَّ “المُدان الذي كان […]

ظهرت المقالة العراق يسترد النقيب “فراس جبار” من ماليزيا: مدان باختلاس مواد كهربائية أولاً على Eishan.