2024-03-27 16:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، توقيعها عقد لتوريد الغاز من إيران لمدة خمس سنوات.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزيرها زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ ( 50 مليون متر مكعب يومياً)، وتتفاوت كمياته بحسب حاجة المنظومة، لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية،

وأكد أن العقد يأتي ريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء.