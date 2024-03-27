منتخب اسبانيا يتحدث عن "العار" بعد مباراته مع البرازيل

2024-03-27 16:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد لاعب وسط منتخب إسبانيا، رودري هيرنانديز، بعد التعادل 3-3 مع البرازيل، أن المباراة أفلتت منهم في اللحظات الأخيرة.

وفي تصريحات بعد المباراة، قال رودري "النتائج لا تستحق سوى القليل جدا، فهي مهمة فقط عندما تصل بطولة أمم أوروبا والصورة التي مفادها أن الفريق ينمو والصلابة".

وتابع: "لقد أفلت منا اللقاء في اللحظات الأخيرة.. كان عارا لأن العقوبة (ركلة الجزاء) كان من الممكن تجنبها. لقد قمنا بعمل رائع، لقد اتحدنا ضد فريق عظيم. لقد سيطرنا على مجريات المباراة".

وكان رودري هو بطل الرواية بتسجيله ثنائية من ركلتي جزاء في مباراة كان فيها قائدا، بعد أن منحه ألفارو موراتا شارة القيادة، بعد أيام قليلة من وفاة جده.

وفي هذا الصدد، تابع: "أنا ممتن للغاية لألفارو على هذه اللفتة، فهي تتحدث عن كم هو شخص عظيم".

وأدركت البرازيل التعادل أمام مضيفتها إسبانيا (3-3) بشكل مثير في الوقت الإضافي من الشوط الثاني من المباراة الودية التي رفعت شعار "ضد العنصرية" مساء الثلاثاء على (سانتياجو برنابيو).

وجاءت ثلاثية إسبانيا بفضل ثنائية رودريجو من ركلتي جزاء (ق13) و(ق87) وداني أولمو (ق36).

وسجل للبرازيل كل من رودريجو جويس (ق40) وإيندريك فيلبي موريرا دي سوزا (ق50) ولوكاس باكيتا (ق90+6) من ركلة جزاء.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة في التاريخ التي تجمع البرازيل وإسبانيا في استاد سنتياجو برنابيو.

المصدر: كوورة