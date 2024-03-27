الخدمات النيابية: 3 مستشفيات مهمة في بغداد ستدخل الخدمة نهاية العام

2024-03-27 16:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأربعاء، عن أهم المشاريع الحكومية الحالية ، فيما حددت السقف الزمني الأقصى لإنجازها ، وأكدت أن الحكومة تقوم بخطوات مهمة جدا لنقل الواقع الخدمي نحو الأفضل.

وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع الحكومية الحالية هي مشاريع مهمة وتعالج ملفات مهمة، إذ إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينظر لكل محافظة على أساس المشكلة التي تعاني منها مثل بغداد التي تعاني من مشكلة الطرق، ولذلك هناك اهتمام حكومي بقطاع الطرق من مشاريع فك الاختناقات المرورية والقطار المعلق، أما أقضية وأطراف بغداد فهي تعاني من مشكلة البنى التحتية حيث ذهبت المشاريع الحكومية باتجاه إكمال البنى التحتية منها المشروع الستراتيجي الكبير لمجاري الأقضية الستة وهو مشروع عملاق".

وأضاف الحميداوي، أن "هناك مشاريع أخرى بباقي المحافظات أيضاً منها محافظة البصرة كمشروع تحلية مياه البصرة وهو من المشاريع المهمة في المحافظة التي تعاني منذ عقود من ملوحة المياه وعدم صلاحيتة للشرب، فضلاً عن مشاريع البنى التحتية في أقضية محافظات أخرى".

وبشأن مشاريع قطاع السكن، أوضح الحميداوي، أن "البلد اليوم بحاجة إلى 4,000,000 وحدة سكنية ،حيث استهدفت الحكومة مشاريع المدن الجديدة وهي من المشاريع المهمة التي تعالج مشكلة السكن وتحرك عجلة الاقتصاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة تخطو بخطوات مهمة جدا باتجاه نقل الواقع الخدمي العراقي إلى الأفضل".

وتابع "هناك مشاريع ستنجز خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك 3 مستشفيات مهمة في بغداد ستدخل الخدمة أما في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل تقريباً، إذ إن سعة هذه المستشفيات أكثر من 800 سرير، اثنان منها في الرصافة وواحد في الكرخ".

ولفت إلى أن "مشاريع فك الاختناقات والمجاري وشبكات الصرف الصحي هي مشاريع مهمة ومن الممكن أن تنجز بمدى أقصاه سنتان أو ثلاث سنوات، بالاضافة إلى أن هناك مشاريع ستنجز خلال السنة الحالية".