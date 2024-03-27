الحكومة العراقية ترفع حجم موازنة 2024 والبرلمان "متفاجئ"

2024-03-27 16:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية رفعت من حجم موازنة عام 2024، مشيرة الى أنها "تفاجأت" بالقرار.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت وزير التخطيط لمناقشة التعديلات والمشاريع واسباب تأخر ارسال قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب".

وأضاف، "نحن في اللجنة المالية النيابية تفاجأنا بأن الحكومة رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024"، موضحا ان "هذه الزيادة كبيرة بينما ما تم تصرفه في عام 2023 بلغ 142 تريليون دينار".

واشار الى ان "أعضاء اللجنة المالية كان لهم رأي في الاستضافة بأن تكون الموازنة واقعية وليس فقط تخطيطية".

ولفت الكاظمي إلى أن "رفع المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة تسبب في زيادة نسبة العجز"، مبيناً أن "الموازنة ما تزال حاليا في أروقة مجلس الوزراء ومن المتوقع أن ترسل إلى مجلس النواب الشهر المقبل".